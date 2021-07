Zwei chinesische Raumfahrer sind erstmals zu einem Außeneinsatz an der neuen Raumstation "Tiangong" ausgestiegen.

Im Staatsfernsehen war zu sehen, wie Liu Boming und Tang Hongbo in Raumanzügen die im Bau befindliche Station verließen. Während ihres mehrstündigen Einsatzes sollten dem Bericht zufolge Geräte an der Außenseite der Station installiert und Tests durchgeführt werden. Unterstützen soll die Astronauten ein 15 Meter langer Roboterarm, der schon an der Raumstation montiert ist.

Für China ist es erst der zweite Weltraumspaziergang überhaupt: Im September 2008 war chinesischer Astronaut aus dem Raumschiff "Shenzhou 7" ausgestiegen. Der Einsatz damals hatte allerdings nur rund 20 Minuten gedauert.

Vor zwei Wochen hatte ein Team aus drei Raumfahrern den neuen chinesischen Außenposten im All erreicht. Er soll in Zukunft dauerhaft besetzt und bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Tiangong bedeutet übersetzt in etwa "Himmelspalast".