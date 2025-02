Vor etwa dreieinhalb Jahren haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen - seitdem haben sie dort auch die Freiheit der Medien immer weiter eingeschränkt.

Teils werden Sender auch komplett verboten - das ist zum Beispiel Radio Begum und Radio Dschawanan passiert. Die Sender waren vor gut zwei Wochen abgeschaltet worden, das Kulturministerium der Taliban hatte ihnen vorgeworfen, ihre Betriebslizenzen missbraucht und mit verbotenen ausländischen Medien zusammengearbeitet zu haben.

Radio Begum richtet sich speziell an Frauen, der Sender hatte auch Bildungsprogramme für die siebte bis zwölfte Klasse ausgestrahlt. Mädchen und Frauen dürfen in Afghanistan die Schule nur bis zur sechsten Klasse besuchen. Der andere Sender, Radio Dschawanan, macht vor allem Programm für junge Menschen in Afghanistan. Jetzt dürfen die beiden Radiostationen wieder senden - die Suspendierung wurde wieder aufgehoben. Allerdings nur unter Auflagen: Beide Sender haben laut Kulturministerium versprochen, in ihrem Programm in Zukunft alle Regeln der Taliban-Regierung zu befolgen.

Auf einem Ranking von Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit liegt das Land auf Platz 178 von 180.