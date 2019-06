Rund 1.000 Leute kamen, um gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgendern zu protestieren. Die gibt es in dem eher konservativen Land noch oft, vor allem in kleinen Gemeinden. In den Nachbarländern Nordmazedoniens gibt es oft Angriffe auf Gay-Pride-Paraden, zuletzt waren in Belgrad, Split und Podgorica mehrere Teilnehmer von Schläger-Gruppen angegriffen und verletzt worden. Solche Störungen gab es in Skopje nicht, einige Hundert Menschen protestierten friedlich gegen die Parade.