Wenn sich Säugetier-Väter um ihren Nachwuchs kümmern, dann kann das den Jungtieren offenbar messbar guttun.

Das berichtet jetzt ein Forschungsteam im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B. Die Forschenden haben sich Paviane in Kenia angeschaut und dort den Einfluss von Pavianvätern vor allem auf ihre Töchter.

Dabei zeigte sich, dass eine starke Vater-Tochter-Beziehung erheblich mit der Lebenserwartung des Paviannachwuchses zusammenhing. Das war bisher unbekannt. Die Forschenden sagen, dass männliche Paviane nach einigen Jahren offenbar in eine Art Papa-Modus umschalten, in dem sie sich weniger um Paarung bemühen und sich mehr um die Jungen kümmern. Als Maß für eine enge Beziehung wurde unter anderem die gegenseitige Fellpflege genommen. Da zeigte sich: Von den Pavian-Töchtern lebten die mit einer starken Bindung zu ihren Vätern zwei bis vier Jahre länger als andere. Möglicherweise, weil die Väter bei Konflikten eingreifen und ihrem Nachwuchs mehr soziale Kontakte verschaffen.

Bei Säugetieren gibt's laut den Forschenden bisher generell wenig Beispiele dafür, dass sich auch Väter um den Nachwuchs kümmern. Die aktuelle Studie ist Teil des Amboseli Baboon Research Projects.