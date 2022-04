In vielen Ländern in Afrika sind private Söldner-Gruppen im Einsatz - zum Beispiel, um Politiker zu schützen oder in Konflikten mitzukämpfen.

Ein unabhängiges Forschungsinstitut in Brüssel kritisiert das. In einer Studie heißt es, dass viele Söldner sich nicht an Regeln halten und zum Beispiel Menschenrechte verletzen. Die Studien-Autorin sagte der Deutschen Welle, dass die Söldner-Gruppen ihre Macht in den letzten Jahren ausgebaut haben. Das gefährde die Sicherheit der afrikanischen Länder, in denen diese Söldner aktiv seien.

Söldner kommen auch aus Deutschland

Die Söldner werden von internationalen Sicherheitsfirmen rekrutiert. In der Kritik stehen unter anderem Firmen aus Russland, den USA und Westeuropa. Auch deutsche Sicherheitsfirmen ("Xeless" und "Asgaard") rekrutieren Söldner für Afrika, zum Beispiel ehemalige Polizisten oder Bundeswehrsoldaten. Die sind in Ländern wie Sudan, Libyen, Mauretanien oder Ägypten im Einsatz. Auch in der Zentralafrikanischen Republik, Sudan, Tschad und der Demokratische Republik Kongo sind laut dem Bericht deutsche Söldner aktiv.

Der Sicherheitsbeauftragte der Afrikanischen Union hatte bei einem Treffen der Länder gefordert, dass Söldner in Afrika verboten werden.

[Anmerkung: Das verwendete Foto zeigt Söldner der russischen Sicherheitsfirma Wagner Group, die nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU in Syrien im Einsatz waren und dort getötet wurden.]