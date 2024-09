Die Crew der privaten Weltraum-Mission "Polaris Dawn" ist wieder zurück auf der Erde.

Nach fünf Tagen im All ist die Dragon-Kapsel mit zwei Frauen und zwei Männern an Bord im Meer vor der Küste Floridas gelandet. Das hat ein Sprecher des Unternehmens SpaceX mitgeteilt. Sie waren am Dienstagmorgen gestartet und waren teilweise bis zu 1400 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist laut SpaceX die größte Entfernung von Menschen zur Erde seit den letzten Apollo-Missionen zum Mond.

Die Internationale Raumstation ISS umkreist die Erde in einer Höhe von etwa 400 Kilometern.