Viele synthetische Drogen sind verboten. Aber man muss nur eine kleine chemische Veränderung vornehmen, damit gesetzliche Verbote nicht mehr greifen. Das ist gängige Praxis im Drogengeschäft.

Eine Untersuchung von Forschenden der Uni Queensland in Australien zeigt jetzt, wie verbreitet das ist. Dafür wurden in den letzten vier Jahren Abwasserproben aus fast 50 Städten in 16 verschiedenen Ländern analysiert. Insgesamt wurden darin 18 neue synthetische Drogen nachgewiesen: In Australien waren es sieben, die alle ähnlich wirkten wie MDMA oder Kokain. Solche Designerdrogen wurden auch im europäischen Abwasser gefunden, vor allem in dem aus Spanien und Slowenien.

Die Forschenden gehen davon aus, dass vor allem 2020 weniger solche Drogen konsumiert wurden, weil es wegen der Corona-Pandemie mehr Lockdowns und dementsprechend weniger Partys gab.

Laut den Forschenden sind jährliche Untersuchungen von Abwasser eine kostengünstige und ethisch vertretbare Möglichkeit, die Ausbreitung von solchen neuen synthetischen Drogen zu überwachen und gegebenenfalls präventiv einzugreifen.