Forschende vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht zeigen am Beispiel von Offshore-Windparks in der Nordsee noch mal, dass sich zu eng aufgestellte Windräder gegenseitig ausbremsen. Das ist der Fall, wenn einzelne Anlagen oder ganze Parks quasi im Windschatten von anderen stehen. Je nach Wetter kann durch diesen Effekt die Stromausbeute zwischen 20 und 25 Prozent geringer ausfallen. Am stärksten ist der Windschatteneffekt demnach bei einer stabilen Wetterlage – die gibt es vor allem im März und April, am schwächsten bei starken Stürmen im November und Dezember. Die Bremswirkung von benachbarten Anlagen reicht nach dem Modell im Schnitt 35 bis 40 Kilometer weit, zum Teil sogar weiter. Oft stehen Windräder in Offshore-Parks heutzutage enger beieinander.

Die Forschenden haben den Schatteneffekt für die gesamte Nordsee berechnet. Dafür haben sie Wetterdienst-Daten über Windverhältnisse und Daten von schon gebauten und bisher nur geplanten Windparks ausgewertet. Sie sagen, ihre Ergebnisse können dabei helfen, einzuschätzen, wie rentabel geplante Anlagen sind und ob man vielleicht noch ihren Standort verändern sollte.

Als Teil ihrer Klimaschutzpläne will die EU Windkraft erheblich ausbauen. Fast die Hälfte der angepeilten Leistung soll von Offshore-Windparks in der Nordsee kommen. Die Windräder, die dort heute schon stehen, erzeugen so viel Leistung wie acht Atomkraftwerke.