Wer Fisch oder Meeresfrüchte essen will, der kann sich im Supermarkt an verschiedenen Siegeln orientieren.

Doch eine Studie aus den Niederlanden zeigt jetzt: Die Fische wurden vielleicht nachhaltig gezüchtet, können aber mit Fischmehl gefüttert worden sein, das dann doch aus illegalem Fang stammt. Der NDR hat die Studie vorab gesehen und berichtet darüber. Die Stiftung Changing Markets hat dafür in Gambia, Vietnam und Indien recherchiert.

Illegaler Fang im Fischmehl

Dort werden große Mengen Fisch gefangen und zu Fischmehl oder -Öl weiterverabreitet. Laut der Recherche werden dabei Fangquoten umgangen und vertuscht. Das Fischmehl soll unter anderem in Lachsfarmen in Norwegen und Schottland verfüttert worden sein. So seien auch deutsche Supermärkte betroffen. In Stellungnahmen wiesen Rewe, Edeka und verschiedene Discounter darauf hin, dass sie sich um mehr Nachhaltigkeit bemühten und dabei auch die gesamten Lieferketten im Blick hätten.