Im Homeoffice öfter mal das Fenster aufmachen - das verbessert nicht nur die Luftqualität, sondern auch die eigene Einstellung zur Arbeit.

Zu dem Schluss kommen drei Wissenschaftler im Fachmagazin Plos One. Sie haben 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Niederlanden befragt, mitten in der Corona-Pandemie. Dabei stellten sie einen Zusammenhang fest, zwischen dem Lüftungsverhalten der Leute und ihrer Zufriedenheit mit der Arbeit im Homeoffice.