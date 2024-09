In den Spitzenpositionen der Vereine der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind laut einem Bericht weiter kaum Frauen.

Die Organisation ”Fußball kann mehr” schreibt, dass von 84 Spitzenjobs in den Führungsetagen nur sechs an Frauen vergeben sind. Und nur vier Vereine haben demnach überhaupt Frauen im Top-Management - nämlich Schalke, der FC St. Pauli, Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim.

Eine gemeinnützige Stiftung, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt, sagt, dass es im Fußball in Sachen Chancengleichheit und Diversität noch mal schlechter aussieht als in der deutschen Wirtschaft.

Für den Bericht befragte die Organisation "Fußball kann mehr" alle Vereine der 1. und 2. Liga der vorigen Saison. 32 von 36 Clubs beteiligten sich an der Umfrage.