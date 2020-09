Schon jetzt gibt es Regionen, in denen ein Großteil der Bevölkerung keine Zukunft mehr für sich sieht - viele fliehen.

Die Lage könnte sich in den nächsten 30 Jahren verschärfen. Ein internationaler Think Tank kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass 2050 der Lebensraum von mehr als einer Milliarde Menschen auf der Welt bedroht sein könnte. Die Klimakrise, Kriege und andere Konflikte könnten dazu führen, dass sich Millionen auf den Weg in sicherere Gebiete machen.

Mehr als 30 Länder könnten kippen

Die Forschenden vom Institute for Economics and Peace meinen, mehr als 30 Länder könnten kippen: Dazu gehören Staaten in Nordafrika in der Sahelzone, im Nahen Osten - aber auch Angola, Madagaskar und Pakistan. Die größten Gefahren seien Naturkatastrophen, Wasserknappheit und Mangel an Lebensmitteln. Europa müsse Verantwortung übernehmen und Krisenstaaten mehr unterstützen.