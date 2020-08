Wenn die Treibhausgas-Emissionen weiter stark ansteigen, könnte es ab dem Jahr 2050 sieben Mal mehr zwei Dürresommer in Folge geben in Mitteleuropa.

Das prognostiziert ein Team aus deutschen und tschechischen Wissenschaftlern in einer neuen Studie. Dazu verglich es die beiden Dürre-Sommer 2018 und 2019 mit langfristigen globalen Klimadaten der letzten 250 Jahre. Ergebnis: In Mitteleuropa hat es seit 1766 keine zweijährige Sommer-Dürre dieses Ausmaßes gegeben. Mehr als 50 Prozent des Ackerlandes war davon betroffen.

Seit dem Frühjahr 2018 befindet sich nach Angaben der Wissenschaftler außerdem ein großer Teil Europas in einer außergewöhnlichen Dürre: Mehr als halb Mitteleuropa, darunter auch Deutschland und Tschechien, waren von den Dürre-Sommern der Jahre 2018 und 2019 betroffen.

Nach der Prognose wird sich bei stark steigenden Treibhausgas-Emissionen ab der zweiten Jahrhundert-Hälfte auch die Zahl der Ackerflächen fast verdoppeln, die von Dürre betroffen sind - auf mehr als 40 Millionen Hektar. Damit wären dann 60 Prozent aller Ackerflächen in ganz Mitteleuropa von der Dürre betroffen.

Die Forscher sagen in ihrer Studie aber auch, dass sich dieses Szenario noch abwenden ließe - wenn die Treibhausgas-Emissionen entsprechend nicht ganz so stark steigen oder sogar sinken. Beispiel: In einem Modell mit niedrigen Treibhausgas-Konzentrationen nahm die erwartete Häufigkeit von zweijährigen Sommerdürren um über 90 Prozent ab. Und die Zahl der dürregefährdeten Ackerflächen verringerte sich um 60 Prozent.