Jetzt haben Forschenden in einer Fachzeitschrift einen Vorschlag dazu gemacht, wie so eine Liste in Angriff genommen werden kann. Da sollen dann alle Arten der Welt mit drauf, von Tieren über Pflanzen bis hin zu Mikroben. So eine Auflistung ist deshalb so schwierig, weil oft nicht geklärt ist, wer eine entdeckte Art eigentlich in offizielle Listen einträgt und wo genau sie eingetragen wird. Manchmal gibt es nämlich Streit darüber, ob eine Art tatsächlich eine eigene Art ist oder nicht und wo genau sie einzusortieren ist.



Die Forschenden schreiben, dass es wichtig ist, dass auf der ganzen Welt die gleichen Regeln dafür gelten, wie solche Listen gepflegt werden. Sie meinen, wenn es eine gesammelte Liste mit allen Arten gibt, wäre es leichter für Regierungen und Organisationen, die Arten und damit die biologische Vielfalt zu schützen.