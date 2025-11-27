In Rumänien breitet sich aktuell eine kommunistische Retro-Propaganda aus.

Davor warnt das rumänische Institut zur Erforschung der Kommunistischen Verbrechen und der Erinnerung an das Exil in einem aktuellen Bericht. Demnach wurden allein 200 TikTok-Postings zu dem Thema rund 130 Millionen Mal aufgerufen. Das heißt, dass vor allem junge Menschen dieser Online-Propaganda massiv ausgesetzt sind. Die extremistischen Aussagen würden vor allem durch Trolle und Bots verbreitet.

Die Kommunistische Partei herrschte bis 1989 in Rumänien, mehr als 20 Jahre stand Diktator Nicolae Ceaușescu an der Spitze. In der TikTok Propaganda wird er als "Patriot" oder "authentische Führungsfigur" bezeichnet. Außerdem wird dort für eine "Unabhängigkeit" und "Souveränität" Rumäniens geworben.

Das Exilforschungs-Institut fordert Maßnahmen, um solche Netze zu überwachen und Trolle zu blockieren. Außerdem müsse Desinformation mit seriösen Kampagnen bekämpft werden.