Nach Attacken mit Mäusen auf britische McDonald's Filialen hat die Polizei in Birmingham einen Verdächtigen festgenommen.

Ein weiterer Mann werde gesucht. Gegen beide ermittelt die Polizei wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Die BBC berichtet, dass es in Birmingham wohl mindestens drei Vorfälle gab. In Sozialen Medien kursieren Videos, wie Männer mit palästinensischen Flaggen Kisten voll mit lebendigen Mäusen in Fastfood-Restaurants tragen und die dort dann ausschütten. Angeblich waren die Mäuse zum Teil eingefärbt in grün, rot und schwarz - den Farben der palästinensischen Flagge.