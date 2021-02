Prostitution ist in den meisten US-Staaten verboten.

In New York drohen dafür bis zu drei Monate Gefängnis. Jetzt hat der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, das Gesetz dazu aus den 1970ern gekippt. Es besagte, dass die Polizei schon Menschen festnehmen durfte, wenn sie nur den Eindruck erweckten, sie seien Prostituierte und warteten auf offener Straße auf Freier.

Aktivistinnen und Aktivisten für Menschenrechte haben das Gesetz seit Jahren bekämpft. Sie sagen, die Polizei habe das Gesetz oft genutzt, um Transgender, Afro-Amerikanerinnen und -amerikaner oder lateinamerikanische Personen festzunehmen. Die Statistiken belegen das. So waren im Jahr 2018 etwa 80 Prozent der Betroffenen aus diesen Gruppen.