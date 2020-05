Durch die Auswirkungen des Klimawandels könnten sich diese Anforderungen noch erhöhen. Forschende aus Dresden, Heidelberg und Toronto haben jetzt entdeckt, dass in Hefezellen ein bestimmtes Protein dafür sorgt, dass die Zellen sich auf die Umgebungstemperatur einrichten.

Dieses Protein Ded1P reagiert auf Temperaturveränderungen wie ein Thermometer und passt den Stoffwechsel der Zelle an: Wird es heiß, erhöht das Protein die Produktion von Anti-Stress-Proteinen, um die Zelle zu schützen. Das macht den Forschenden Hoffnung, dass sich Organismen auch dem Klimawandel anpassen können. Sie gehen davon aus, dass ähnliche Proteine auch andere Stresssituationen in der Zelle regulieren. Deshalb hoffen sie auch auf neue Erkenntnisse zur Behandlung bestimmter Erkrankungen wie Alzheimer, denn die werden dadurch verursacht, dass Zellen in Stresssituationen eben nicht das tun, was sie sollen.