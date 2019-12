Die Frauen rufen: "Es war nicht meine Schuld. Es lag nicht daran, wo ich war. Es lag nicht daran, wie ich gekleidet war - Der Vergewaltiger bist Du." Die Performance wurde am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen vor einer Woche zum ersten Mal in der Hafenstadt Valparaíso gezeigt. In den letzten Tagen gab es ähnliche Aufführungen in Mexiko-Stadt und Bogotá, aber auch in Berlin, Paris und London.

Mit dem Lied wenden sich die Frauen gegen Macho-Kultur und sexuelle Gewalt. In Chile gibt es seit Wochen Proteste gegen die Regierung. Da kommt auch dieser Protesttanz gut an und wurde schon mehrfach wiederholt.

In Lateinamerika gibt es besonders viel Gewalt gegen Frauen. Nach Angaben der Uno liegen 14 der 25 Staaten mit der höchsten Zahl von Frauenmorden in der Region. Demnach werden in Lateinamerika jeden Tag zwölf Mädchen und Frauen wegen ihres Geschlechts getötet.