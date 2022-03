Aufregung und Angst vor Prüfungen in den Griff kriegen - daran arbeiten Forschende der britischen Uni Bristol.

Im Fachmagazin Plos One stellen sie jetzt ein Hilfsmittel vor, dass auf Basis von Berührung funktionieren könnte: Ein atmendes Kissen. Die Forschenden hatten erst mehrere Kissen entwickelt, die verschiedene Empfindungen wie Atmen, Schnurren und Herzschlag simulierten. Jeder Prototyp war gleich weich und anschmiegsam. Bei Tests in der Zielgruppe wurde das "atmende" Kissen aber als das angenehmste und beruhigendste empfunden, so dass die Forschenden dieses weiterentwickelten.

In fortgeschrittenen Tests bereiteten sich 130 Freiwillige mit und ohne Kissen auf einen Mathe-Test vor. Per Fragebogen kam heraus, dass die Schülerinnen und Schüler mit Kissen vorm Test weniger ängstlich waren. Die Forschenden vergleichen die Wirkung mit der einer geführten Meditation.



Sie wollen jetzt in echten Situationen die körperlichen Reaktionen messen und ob es Unterschiede gibt bei veränderten Atemmustern. Sie sehen das Kissen als Alternative oder bei extremen Angstbetroffenen als Ergänzung zu Therapien und Medikamenten, die Nebenwirkungen haben können.