Die Türkei will bis 2022 selbst entwickelte Elektroautos auf den Markt bringen.

Heute hat Präsident Recep Tayyip Erdogan zwei Prototypen vorgestellt, ein SUV und eine Limousine. Geplant sind laut Erdogan fünf Modelle, die im Nordwesten der Türkei produziert werden sollen, jährlich bis zu 175.000 Stück, zunächst für den europäischen Markt. Hergestellt werden sollen sie vom türkischen Firmen-Konsortium Togg, das in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro in die Entwicklung und den Bau der Fahrzeuge investieren will. Parallel dazu sollen bis 2022 landesweit Stromtankstellen gebaut werden.

Die Türkei ist schon ein großer Auto-Exporteur, bisher produzieren im Land aber die üblichen Branchengrößen wie Ford, Renault oder Toyota. Jetzt soll eine eigene, türkische, rein elektrische Automarke dazukommen. Volkswagen hatte im Oktober eine Entscheidung über den Bau eines Werks in der Türkei verschoben. Grund war die internationale Kritik am militärischen Vorgehen der Türkei in Syrien.