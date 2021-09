In Belgien läuft ein Prozess gegen 18 Mitglieder eine Studentenbewegung.

Bei einem Aufnahmeritual für die Verbindung an der Uni Löwen bei Brüssel war 2018 ein 20-Jähriger gestorben. Er war laut Staatsanwaltschaft gezwungen worden, riesige Mengen Fischöl und Alkohol zu trinken. Ausserdem musste er stundelang in kaltem Wasser hocken und wurde angepinkelt. Das Aufnahmeritual dauerte mehrere Tage und Nächte. Das alles war für seinen Körper zu viel. Er starb später im Krankenhaus an Organversagen.

Den Angeklagten wird unter anderem fahrlässige Tötung und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen.

Fall löste Rassismus-Debatte in Belgien aus

Der Fall hat in Belgien auch eine Rassismus-Debatte ausgelöst, weil das Opfer schwarz war und in einer elitären weißen Verbindung mitmachen wollte. Später waren auch Videos, Bilder und Chat-Verläufe aufgetaucht, die Mitglieder der Verbindung bei rassistischen Gesängen und Äußerungen zeigen sollen.