Indien: Spuren von Gold in Kuhmilch?

Wer Kühe tötet, kann Erdbeben auslösen.

Das stimmt natürlich nicht, aber so steht es in einer Broschüre, die eine indische Behörde verbreitet hat, damit Menschen für eine Prüfung in Kuh-Wissenschaft lernen können. Weitere Pseudofakten: Milch von indischen Kühen enthalte Spuren von Gold.

Nach Diskussionen über den Inhalt wurde der Text wieder aus dem Netz genommen. Das bestätigte einen Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der indische Premierminister, Narendra Modi, hatte die Behörde für den Schutz der als heilig verehrten Kühe eingesetzt. Die Prüfung in Kuh-Wissenschaft ist für Ende Februar angesetzt. In einer Mitteilung des Ministeriums für Tierhaltung und Milchwirtschaft heißt es, das Lernmaterial werde alle Inder neugierig auf Kühe machen und über nicht erschlossenes Potenzial und Geschäftsmöglichkeiten informieren.

In Indien sind Kühe für die hinduistische Bevölkerungsmehrheit heilig und Kuhmilch, Kuh-Urin und Kuhmist gelten laut traditioneller indischer Ayurveda-Medizin als heilend. Viele Bauern setzen alte weibliche Kühe aber aus, wenn sie keine Milch mehr geben und sich finanziell nicht mehr lohnen. Die Tiere sterben dann oft im Straßenverkehr.