Getränkeflaschen auf den Wellen, Einkaufstüten am Strand, OP-Masken am Flussufer – so kennen wir Plastikmüll im Meer, in Seen oder in Flüssen. Manchmal sind Kunststoff-Überbleibsel aber ziemlich schwer zu erkennen.

Eine Biologin und ihr Team weisen jetzt auf neue Formen der Plastikverschmutzung in und an Gewässern hin. Zum einen verschmelzen Kunststoffteile mit kleinen Kieseln sozusagen zu Pseudo-Steinen. Das passiert etwa, wenn man Lagerfeuer am Strand macht. Plastik-Krusten auf Felsen Und: auf Felsen finden sich oft Plastik-Krusten. Die entstehen, wenn Kunststoffseile aus der Seefahrt über die Steine schrammen und der Abrieb auf den sonnen-erhitzten Felsen zusammenschmilzt. Weil er so getarnt ist, wird dieser Plastikmüll bei Aufräum- oder Forschungsaktionen kaum gefunden. Ein Umweltproblem ist er aber wahrscheinlich trotzdem. Denn Witterung und Reibung zerkleinern die Pseudo-Steine und die Krusten immer weiter. Die so entstandenen Mikroplastikpartikel können dann auch von Schnecken und Muscheln aufgenommen werden und gelangen so in die Nahrungskette. Dass das gesundheitliche Auswirkungen hat, ist laut Fachleuten wahrscheinlich, aber noch nicht abschließend geklärt.