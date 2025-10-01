Psilocybin ist ein halluzinogener Stoff in bestimmten Pilzen.

Viele Studien weisen darauf hin, dass das Halluzinogen zum Beispiel bei Depressionen helfen kann, nämlich weil es das Wachstum von Neuronen im Gehirn anregt. Aber Psilocybin ist wohl kein Allheilmittel bei Depressionen.

Darauf deutet eine Studie im Fachmagazin Nature Communications hin. Ein US-Forschungsteam hat die Wirkung von Psilocybin bei Mäusen untersucht, die vor kurzem Nachwuchs bekommen haben. Bei ihnen verstärkte das Halluzinogen Angstzustände und depressions-ähnliche Symptome. Und nicht nur für die Mütter war das Psilocybin schädlich: Auch der Maus-Nachwuchs zeigte bis ins Erwachsenenalter hinein psychische Auffälligkeiten.

Aus dem Tierversuch schließen die Forschenden, dass Psilocybin auch beim Menschen kein wirksames Mittel bei der Wochenbettdepression ist. An dieser Depression erkranken in Deutschland etwa 15 Prozent aller Mütter in den Monaten nach der Geburt.

In Deutschland ist Psilocybin zur Behandlung psychischer Krankheiten nur in Ausnahmefällen gestattet.