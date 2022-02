Einsamkeit ist ein Problem in unserer Gesellschaft.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat deswegen jetzt ein sogenanntes Kompetenznetz ins Leben gerufen. Es soll Menschen helfen, Wege aus der Einsamkeit zu finden, zum Beispiel, indem konkrete Angebote vermittelt werden, gleichzeitig wird dort geforscht.

Das Kompetenznetz ist am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main angesiedelt. Das Bundesfamilienministerium fördert das Projekt bis Ende des Jahres mit gut einer Million Euro.

Nach Angaben des Kompetenznetzes legen bisherige Studien nahe, dass sich ungefähr jede und jeder zehnte in Deutschland oft oder sehr oft einsam fühlt. Betroffen sind davon alle Altersgruppen. Die Coronapandemie hat das Problem nochmal verschärft. Eine Studie der Ruhr-Uni Bochum ergab letztes Jahr, dass die Einsamkeit unter jüngeren Menschen in den letzten 40 Jahren leicht gestiegen ist.