Pandemie, Lockdown und nicht wissen, wie es weiter geht – diese Unsicherheiten setzen Menschen unterschiedlich heftig zu.

Manche Menschen kommen damit besser zurecht, Fachleute sagen: Sie sind psychologisch widerstandsfähiger oder auch resilienter. Forschende der Uni Zürich haben einen möglichen Weg gefunden, wie man die eigene Resilienz stärken kann.

In einer kleinen Studie haben sie mit 75 Personen gearbeitet, die emotional belastet waren durch ein negatives Erlebnis. An das sollten sich die Teilnehmenden erinnern und es für sich neu bewerten. Das gelang dem Teil der Gruppe deutlich besser, der sich vorher an eine Szene aus dem eigenen Leben erinnern sollte, in der man eine Herausforderung erfolgreich gemeistert hatte.

Daraus schließen die Forschenden: Wer sich an seine eigene Selbstwirksamkeit erinnert und daran glaubt, dass er oder sie Dinge wenigstens im Kleinen beeinflussen kann, kann so die eigene Resilienz in Krisen vergrößern.

Ihre Untersuchung haben die Forschenden im Fachmagazin Emotion veröffentlicht.