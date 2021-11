Wie gut wir hören, ist offenbar auch von unserer Persönlichkeit abhängig.

Forschende an der Uni Lübeck zeigen in einer Studie: Wer emotional labiler ist, also sich eher Sorgen macht, hört meist etwas besser. Um das rauszufinden, haben die Forschenden mehr als 1000 Freiwillige einen Persönlichkeitstest machen lassen. Danach standen mehrere Messungen zur subjektiv erlebten und zur objektiven Hörleistung an.

Mehr Sorgen, bessere Ohren

Dabei zeigte sich einerseits: Menschen mit höherer emotionaler Labilität empfanden Hintergrundgeräusche schon bei einer geringeren Lautstärke als störend. Andererseits schnitten sie aber bei einer anderen schwierigen Aufgabe dagegen gut ab: Sie konnten Zahlwörter im Rauschen besser heraushören als Menschen, die eine geringere emotionale Labilität aufwiesen. Auch objektiv attestierten die Forschenden den sorgenvollen Menschen ein etwas besseres Hörvermögen als den weniger sorgenvollen Teilnehmenden.