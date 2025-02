Wie schaffen wir es, gut durch schlechte Zeiten zu kommen?

Ein Team unter Leitung der Oregon State Universität in den USA hat dazu während der Corona-Pandemie mehr als 500 Erwachsene befragt. Es ging darum, wie sie mit der Krise umgehen, und welche Strategien ihnen helfen, nicht durchzudrehen. Die Befragungen zeigten: Es kamen vor allem diejenigen gut durch die Pandemie, die vom Typ her eher verspielt sind. Mit "verspielt" meinen die Forschenden: Spontan, locker und offen und auf der Suche nach Spaß. Solche Leute suchten während der Pandemie aktiver und kreativer nach Möglichkeiten, die Krise zu bewältigen. Das Wissenschafts-Team sagt: Es ist nicht so, dass diese Menschen die Probleme ignorierten, aber sie schafften es, eher das Positive zu sehen und nicht so viel Negatives. Das machte sie resilienter gegen Stress.

Das Team sagt, man kann das auch üben. Zum Beispiel viel unter Leute gehen, offen sein für neue Erfahrungen, und mit Menschen Zeit verbringen, mit denen man Spaß hat.