Nicht immer braucht man wirklich Hilfe. Was aber gut tut: Zu wissen, dass im Falle eines Falles jemand da wäre.

Das bestätigt eine großangelegte Studie im Psychological Bulletin. Die Forschenden haben mehr als 600 Studien zu dem Thema analysiert und die Ergebnisse zusammengefasst. Die gefühlte Hilfe könnte demnach tatsächlich einen Einfluss auf das Wohlbefinden von Menschen haben. Die Forschenden fanden statistische Zusammenhänge vor allem zu psychischer Gesundheit und der Leistung am Arbeitsplatz. Aber auch auf die körperliche Gesundheit oder den Bildungsweg könnte das Gefühl, dass Hilfe da ist, einen Einfluss haben.

Schon länger gibt es in der Psychologie Hinweise, dass gefühlte Hilfe für Menschen wichtiger sein könnte als tatsächliche Hilfe.