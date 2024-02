Man kann Empathie auch als Erwachsener lernen oder verlernen.

Zu diesem Schluss kommt eine Wissenschaftlerin der Uniklinik Würzburg in ihrer Studie, deren Ergebnisse im Fachmagazin PNAS erschienen sind. Gemeinsam im Team hat sie in einem Experiment Menschen Videos gezeigt, in denen Hände zu sehen waren, denen Schmerzen zugefügt wurden. Dann mussten die Menschen angeben, wie sie sich dabei fühlten.

Danach wurden den Menschen andere Bewertungen gezeigt: Einmal von empathischeren, einmal von weniger empathischen Menschen. Nach einer neuen Runde Videos wurden die Probanden wieder nach ihrer Einschätzung gefragt und da zeigte sich, dass die Bewertung der anderen abfärbte: Wer weniger empathische Bewertungen gesehen hatte, wurde selbst auch weniger empathisch und umgekehrt. Das zeigte sich sogar im Gehirn: Dort veränderte sich die neuronale Reaktion auf Schmerzen, je nachdem welche Bewertungen die Menschen zu sehen bekamen.

Die Forscherin schlussfolgert, dass sich Empathie sozial übertragen lässt und dass wir das nicht nur im Kindesalter lernen, sondern dass uns auch als Erwachsene unser Umfeld beeinflusst, ob und wie empathisch wir sind.