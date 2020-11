Die Flucht aus der Heimat, das hinterlässt Spuren - auch noch Jahrzehnte später.

Ein kanadisches Psychologie-Team hat sich angeschaut, wie Menschen zwischen 45 und 85 Jahren ihren Seelenzustand beschreiben. Darunter auch Menschen, die im Schnitt schon vor 40 Jahren aus ihrer Heimat geflohen waren und schon lange in Kanada leben. Für ihre Untersuchung nutzten die Forschenden die Daten einer kanadischen Langzeitstudie, in der auch Themen wie Angst oder Depressionen abgefragt wurden. Es zeigte sich, dass jede und jeder Vierte ehemals Geflüchtete sagt, dass es ihm oder ihr mental nicht gut gehe. Im Vergleich: Bei in Kanada geborenen Menschen und bei denen, die freiwillig nach Kanada migriert sind, sind es nur jede und jeder Zehnte.

Zudem fehlt Unterstützung: Ein Viertel der Geflüchteten in Kanada hat niemanden, dem sie sich regelmäßig anvertrauen könnten. Dabei sei gerade diese Art der Unterstützung wichtig, so die Forschenden, um mit der seelischen Belastung zurechtzukommen.