Forscherinnen der Penn State University wollten wissen, ob das vielleicht nicht nur daran liegt, wie viel Zeit Mütter und Väter jeweils mit dem Nachwuchs verbringen, sondern auch, was sie dann tun. Dafür haben sie Daten des American Time Use Survey analysiert - darin geben Menschen an, wie sie ihre Zeit verbringen. Die Forscherinnen wollten wissen: Wer macht was, wann, wie oft und mit wem?

Die Ergebnisse zeigen, dass Müttern und Vätern zwar Kinderbetreuung heutzutage gleich wichtig ist. Allerdings unterscheiden sich die Aktivitäten, die sie mit ihren Kindern unternehmen: Väter spielen mehr mit ihren Kindern, gehen schwimmen oder in den Park und das oft auch am Wochenende - wenn auch die Mutter dabei ist. Mütter waren häufiger für die Pflege zuständig: für Dinge, die nicht unbedingt so viel Spaß machen, wie anziehen und füttern. Dabei waren sie oft alleine.

Warum Eltern die Aktivitäten unterschiedlich aufteilen, lässt sich mit der Analyse aber nicht sagen.