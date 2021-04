Wenn wir unser eigenes Gesicht sehen, macht das etwas mit dem Belohnungssystem in unserem Gehirn.

Forschende aus Japan haben Versuchspersonen versteckte Bilder gezeigt, also Bilderabfolgen, die so schnell gezeigt wurden, dass die einzelnen Bilder gar nicht bewusst wahrgenommen werden konnten. Manchmal versteckten die Forschenden in der Bilderabfolge die Fotos von fremden Gesichern und manchmal die Fotos der Versuchspersonen selbst. Parallel dazu wurde die Hirn-Aktivität untersucht. Es zeigte sich: Wenn die Versuchspersonen das eigene Gesicht zu sehen bekamen, war ihr Belohnungssystem im Gehirn aktiver, als wenn sie fremde Gesichter zu sehen bekamen.

Die Forschenden sagen, dass ihre Studie dabei hilft, besser zu verstehen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Menschen haben im Gegensatz zu anderen Lebewesen die Fähigkeit, das eigene Gesicht leicht zu erkennen.