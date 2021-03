Manchmal sind wir Laborraten gar nicht so unähnlich.

Zum Beispiel dann, wenn es um unser Verhalten auf Social-Media-Plattformen geht. Wie Forschende im Fachmagazin Nature Communications schreiben, wirken Likes bei Instagram oder Twitter auf uns so, wie ein Leckerli für Labortiere wirkt: Man will mehr davon und legt sich ins Zeug, um zusätzliche Belohnungen zu bekommen. Untersucht - und bestätigt - wurde diese These an mehr als einhundert Millionen Posts von mehr als 4.000 Leuten. Diese Datenmengen wurden von Computermodellen analysiert, die auf belohnungsorientiertes Lernen spezialisiert waren.

Dabei zeigte sich: Das menschliche Verhalten auf der Jagd nach Likes folgt genau den Regeln, die auch eine Laborratte umsetzt, wenn sie mit der Pfote einen Hebel drückt, um an Futter zu kommen. Darüber hinaus konnten die Forschenden ein effizientes Verhalten nachweisen: Social-Media-Nutzer verteilten ihre Posts so über die Zeit, dass sie für jeden davon möglichst viele Likes abgreifen konnten.

Wer das Gefühl hat, zu viel Zeit in sozialen Netzwerken zu verbringen und unter der eigenen Jagd nach Likes zu leiden, für den gibt es Hilfsangebote.