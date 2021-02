Wenn es darum geht, eine Situation zu beurteilen, dann verlassen sich Erwachsene eher auf das, was sie sehen, als auf das, was sie hören.

In der Psychologie spricht man vom Colavita-Effekt. Forschende aus Großbritannien haben diesen Effekt jetzt bei Kindern untersucht und kommen zu einer überraschenden Erkenntnis: Demnach verteilen Kinder ihre Aufmerksamkeit genau anders herum: Wenn sie beurteilen sollen, ob eine Situation lustig, bedrohlich oder traurig ist, gehen sie eher nach dem, was sie hören, als nach dem, was sie sehen.

In dem Experiment bekamen Kinder in verschiedenen Altersgruppen Bilder vorgelegt, auf denen eine menschliche Gestalt mit ihrer Körperhaltung eine Emotion ausdrückt. Dazu wurde eine passende Stimme eingespielt. Wenn die Kinder Bild und Stimme als Informationsquelle nutzen konnten, konnten sie die Emotion zuverlässig einordnen. Das klappte auch, wenn sie nur die Stimme zu hören bekamen. Ihre Trefferquote wurde aber deutlich schlechter, wenn sie sich nur an dem Bild orientieren sollten.

Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Erkenntnisse zum Beispiel Lehrern und Eltern helfen können, ihre Kinder beim Distanzunterricht besser zu unterstützen.