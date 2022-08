Kleine Konsumsünden für die Partnerschaft

Kleine Geheimnisse könnten die Beziehung verbessern.

Das schließt ein Forschungsteam aus einer Studie zur Konsumpsychologie. Darin sagten 90 Prozent der befragten Menschen, dass sie in letzter Zeit eine kleine Sünde geheim gehalten haben - zum Beispiel, wenn sie heimlich etwas gekauft haben oder allein eine Serie weiterschauten. Dadurch bekamen die Leute offenbar Schuldgefühle - zum Ausgleich waren sie bereit, mehr in die Beziehung zu investieren. So fiel etwa das Geschenk zum nächsten Valentinstag größer aus oder die Bereitschaft, den Lieblingsfilm vom Partner zu schauen.

Die Forschenden fanden es auch interessant, dass manche Paare teils dieselbe kleine Sünde geheim halten. Bei einem Fall gaben beide Partner an, heimlich Fleisch gegessen zu haben - obwohl sie behaupteten, Vegetarier zu sein.

Die Studie ist vor kurzem im Journal of Consumer Psychology erschienen.