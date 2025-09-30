Gesund leben hilft schon mal, wenn man alt werden will - fleißig sein zum Beispiel aber auch.

Das legt eine jetzt veröffentlichte Langzeituntersuchung nahe. Die Forschenden haben Menschen detaillierte Fragebögen ausfüllen lassen. Dann haben sie geschaut, wie lange diese Menschen leben - unter Berücksichtigung ihrer Gesundheit. Dabei zeigte sich, dass Menschen, die sich als aktiv beschrieben, oft auch länger lebten. Danach folgten aber auch Eigenschaften wie lebhaft, organisiert, verantwortungsvoll, fleißig und gründlich.

Die Forschenden betonen, dass Menschen nicht ihre Persönlichkeit auf den Kopf stellen können. Aber die Persönlichkeit könnte sehr wohl eine unterstützende Rolle spielen, eine, die bisher in der Medizin unterschätzt wird. So wäre es vielleicht interessant zu erfahren, ob jemand organisiert ist und so zum Beispiel keine Schwierigkeiten hat, sich an gesunde Routinen zu halten.



