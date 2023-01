Der besten Freundin den Freund ausgespannt - nicht gerade nett und etwas, dass in einem Schuldgefühle auslösen kann.

Psychologinnen der Uni Basel haben in einem Versuch getestet, was passiert, wenn man Menschen gegen solche Schuldgefühle eine Pille gibt. Dafür haben sie ihre Probanden in drei Gruppen geteilt. Sie sollten sich dann Situationen ins Gedächtnis rufen, die ihnen Schuldgefühle machen. Einer Gruppe wurde ein angebliches Mittel gegen Schuldgefühle verabreicht - so etwas gibt es nicht, das Mittel war ein wirkungsloses Placebo. Die zweite Gruppe bekam das Mittel auch, ihnen wurde aber gesagt, dass es ein Placebo ist. Die dritte Gruppe blieb als Kontrollgruppe unbehandelt.

Es zeigte sich, dass es beiden Gruppen, die ein angebliches Mittel gegen Schuldgefühle bekamen, besser ging - auch denjenigen, die wussten, dass es nur ein Placebo ist. Die Studienleiterin hält es für einen vielversprechenden Ansatz, Menschen offen Placebos zu verabreichen und damit trotzdem eine Wirkung zu erzielen.