Wenn jemand bei einem Spiel, beim Sport oder im Job eine Spitzenleistung bringt, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Person in diesem gute Tipps für andere Menschen parat hat.

Das haben Psychologen aus den USA in mehreren Experimenten mit insgesamt rund 8700 Teilnehmenden herausgefunden. In den Versuchen ging es um ein Spiel, in dem aus Buchstaben schnell Worte gebildet werden sollten.

In verschiedenen Experimenten zeigte sich unter anderem, dass Menschen annahmen, dass Spitzenspieler auch die besten Ratschläge geben. Das war allerdings nicht der Fall. Stattdessen gaben die Spitzenspieler nur besonders viele Tipps, doch die waren nicht besser als die Ratschläge von anderen Spielern.

Spitzenkräfte verlassen sich auf Intuition

Zwei mögliche Gründe dafür: Den Forschern zufolge sind sich Spitzenkräfte nicht immer unbedingt bewusst, wie sie ihre Leistung genau erreichen, weil sie sich möglicherweise auch auf ihre Intuition verlassen. Außerdem sind sie nicht in jedem Fall gut darin, Wissen an andere weiterzugeben.

Die Ergebnisse ihrer Experimente haben die Wissenschaftler im Fachmagazin Psychological Science veröffentlicht.