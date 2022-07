Wenn ihr in der U-Bahn sitzt oder an der Bushaltestelle wartet - was macht ihr dann?

Gefühlt hängen die meisten Menschen über ihrem Smartphone. Dabei kann es offenbar genauso angenehm sein, stattdessen einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen. Darauf weisen Experimente von Forschenden aus Japan und Deutschland hin. Dafür wurden rund 260 Studierende als Testpersonen in Gruppen aufgeteilt. Die einen sollten Nachrichten im Internet checken, die anderen einfach nur dasitzen. Vorher schätzten die Testpersonen, wie viel Vergnügen ihnen die anstehende Aufgabe machen wird. Danach kam raus: Beide Gruppen haben ihre Aufgaben gleichermaßen genossen. Jedoch hatten diejenigen, die sich mit ihren eigenen Gedanken beschäftigen sollten, vorab geschätzt, dass sie am Tagträumen weniger Spaß haben würden. Die Ergebnisse sind im Journal of Experimental Psychology erschienen, müssten aber noch mal mit einer größeren und diverseren Gruppe von Testpersonen bestätigt werden.