Sich in Tagträumen zu verlieren ist gar nicht so leicht - aber wichtig.

Ein Forschungsteam aus den USA hat untersucht, wie wir es üben können. In Experimenten fanden die Forschenden heraus: Wenn sie Probanden aufforderten, an Dinge zu denken, die ihnen Freude machen, wählten die oft oberflächliche Aktivitäten wie Eis essen. Wurden die Menschen aufgefordert, an Bedeutsames zu denken, kamen den Menschen oft schwierige Situationen in den Sinn.

Die Forschenden sagen, fürs Tagträumen müssen wir Themen wählen, die beides sind: positiv und bedeutsam - die Erinnerung an einen schönen Ausflug mit Freunden zum Beispiel. Erwachsene würden es aber oft richtiggehend vermeiden, sich in Gedanken zu verlieren. In einer anderen Studie hätten die Probanden lieber Fliegen gejagt oder sich selbst Elektroschocks gegeben, statt zu denken. Außerdem werde Langeweile oft mit dem Blick ins Handy bekämpft. Sich freudvoll dem Denken hinzugeben, sei aber eine gute Alternative.

Die eigenen Gedanken zu genießen, müssen Menschen den Forschenden zufolge üben. Das sollte man am besten tun, wenn das Gehirn gerade mit wenig anderem beschäftigt ist - beispielsweise beim Spaziergang.