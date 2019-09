Woher diese Unterschiede kommen, beschäftigt Forschende in der Psychologie schon länger. Eine These war, dass Menschen, die sich nicht so gut in andere hineinversetzen können, mehr vom männlichen Geschlechtshormon Testosteron im Körper haben, was ihr Gehirn und ihr Denken beeinflussen könnte.



Dafür findet ein internationales Forschungsteam in einer neuen Untersuchung aber keine Belege. Die Forschenden haben knapp 650 Männern entweder Testosteron oder ein Placebo verabreicht und dann mit Fragebögen und Verhaltenstests erfasst, wie hoch das Einfühlungsvermögen der Teilnehmer war. Dabei konnten die Forschenden keinen Effekt von Testosteron nachweisen. Das steht im Gegensatz zu früheren Studien - die aber deutlich weniger Teilnehmer hatten. Die Wissenschaftler sagen aber selbst, dass es noch mehr Forschung zur Wirkung von Testosteron braucht.



Das könnte auch wichtig sein, um zu verstehen, was im Gehirn von Menschen mit Autismus anders ist. Ihnen fällt es besonders schwer, sich in andere hineinzuversetzen. Unter Autisten sind deutlich mehr Männer als Frauen.



Ihre Ergebnisse veröffentlichen die Forschenden in den Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.