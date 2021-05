Trauer und Depressionen ähneln sich in den Gefühlen.

Das sagen Psychologie-Forschende der Würzburger Uni und sie haben untersucht, was die Zustände unterscheidet. Dafür haben sie rund 400 Personen befragt. Von den meisten war die Partnerin, der Partner oder ein Kind gestorben. Direkt nach dem Tod ihrer nahen Bezugsperson erlebten fast alle, also 90 Prozent der Befragten, eine Trauerreaktion. In dieser Zeit suchten manche Ärztin oder Arzt auf und erhielten die Diagnose Depression, sie bekamen Medikamente.

Die Auswertung zeigt, dass Denken und Fühlen von Trauernden tatsächlich ähnlich war wie von Depressiven. Es gab aber auch Unterschiede: Bei den Trauernden kamen andere Aspekte noch hinzu wie Sehnsucht nach der verlorenen Person, ein Gefühl der Nähe zu ihr. Vor allem mit zunehmender Zeit veränderten sich bei den Hinterbliebenen die Gedanken. Die Forschenden sagen, dass sie bei den ausschließlich Trauernden festgestellt haben, dass die auch von persönlichem Wachstum berichtet haben und von mehr Empathie für andere Menschen. Diejenigen mit Depressionen gaben solche Entwicklungen nicht an.

Die Forschenden raten Ärztinnen und Psychologen im Umgang mit Hinterbliebenen nicht nur auf die depressiven Aspekte zu schauen, sondern auch auf die Besonderheiten der Trauer.