Endlich Ferien! Aber sobald der Urlaub gebucht ist, beschleicht einen das Gefühl, er könnte viel zu schnell wieder vorbei sein.

Forschende unter anderem von der Ohio State University haben herausgefunden, dass das vielen vor freudigen Ereignissen so geht. Sie haben mehrere hundert Menschen in den USA eine Woche vor Thanksgiving befragt - ein Fest, auf dass sich manche sehr freuen, andere denken vor allem an die viele Arbeit und den drohenden Familienstreit. Ein Ergebnis: Je mehr sich Leute auf das Fest gefreut haben, desto weiter entfernt kam es ihnen vor. Und: desto kürzer kam ihnen die Zeit vor, die es dauern würde.

Wie schaffen wir es nun, uns den Urlaub oder die Feiertage durch so eine verzerrte Wahrnehmung nicht zu verderben? Die Forschenden sagen, wir sollten uns die tatsächliche Anzahl an Stunden, Tagen und Wochen bewusst machen, die der Urlaub oder das Fest dauern wird.