Warum die Serie so ein Suchtpotenzial hat, haben zwei Forschende aus Frankfurt in Befragungen untersucht. Demnach funktioniert die Serie so gut, weil jeder Figur bestimmte Charakterzüge zugeordnet werden und sich für jeden Zuschauer eine Figur findet, mit der er sich identifizieren kann. Der Außenseiter in der Familie, Tyrion Lannister, zum Beispiel. Im Grunde geht es laut den Forschenden darum, dass die Zuschauer die Figuren irgendwann so gut kennen und ihnen so nah sind, dass sie sie als Freunde oder Familienmitglieder wahrnehmen. Und noch einen Faktor gibt es fürs Suchtpotenzial: echte Cliffhanger. Die Forschenden sagen, dass die Spannung bei vielen Serien verloren gegangen ist - bei Game of Thrones passieren so unvorhersehbare Dinge, dass es immer spannend bleibt.

Wer also binge-watcht, hat jetzt eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Allerdings gibt es laut den Forschern auch Alarmsignale. Wer sich gereizt oder traurig fühlt, wenn er oder sie die neueste Folge nicht sehen kann, sollte das eigene Verhalten hinterfragen.