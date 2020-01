Darauf deutet eine Studie hin, die im Journal of Experimental Psychology erschienen ist. Das Forschungsteam aus Israel und den USA hat dafür verschiedene Experimente gemacht. Zum Beispiel mussten Anwältinnen und Anwälte sich vorstellen, ihrer Kundschaft zu sagen, dass die Arbeit an einem Fall bis zu 90 Stunden dauern würde. Einigen wurde dann gesagt, dass sie tatsächlich 90 Stunden an dem Fall gearbeitet hätten. Wie viel würden sie dann in Rechnung stellen? Ein Fünftel gab daraufhin weniger Zeit an. Der Grund: Diese Befragten machten sich Sorgen, die Kundschaft könnte glauben, über die Anzahl der Stunden betrogen worden zu sein, wenn sie das Maximum angaben - auch wenn sie tatsächlich so viel gearbeitet haben.

Die Forschenden gehen davon aus, dass die Ergebnisse aus den verschiedenen Experimenten auch in der Realität zutreffen. Wahrscheinlich hätten die Meisten schon einmal die Erfahrung gemacht, dass eine Lüge in bestimmten Situationen glaubhafter erscheint.