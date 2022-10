In Sport-Teams, im OP-Saal oder im Orchester: Gruppen müssen in manchen Situationen gut funktionieren, um erfolgreich zu sein.

Psychologie-Forschende der Sporthochschule Köln haben untersucht, wie der beste Flow in Gruppen zustande kommt. Ihrer "Group Flow Theorie" zufolge passt sich zum einen ein Gruppenmitglied allen anderen an - in seinem Verhalten, in seinen Fähigkeiten und in seinen Gefühlen und Gedanken. Und zum anderen passt sich die Gruppe in einem zweiten Schritt ihrer Aufgabe an. Dafür stimmt die Gruppe ebenfalls ihr Gesamtverhalten, ihre Fähigkeiten und ihre Gedanken und Gefühle ab - auf die Herausforderung.

Die Forschenden sagen, am leichtesten kommt die Gruppe in einen erfolgreichen Flow, wenn eine positive Beziehungsqualität untereinander herrscht. Übersetzt heißt das: wenn sich die Menschen mögen.