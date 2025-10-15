Wenn's in der Beziehung gerade nicht so läuft, könnte Musik ein bisschen helfen.

In der November-Ausgabe der Zeitschrift "Psychologie Heute" erklärt eine Psychotherapeutin, dass Paare sich in schwierigen Momenten zum Beispiel gemeinsam Lieder anhören können. Vor allem Songs aus der Anfangszeit der Beziehung können dann positive Gefühle füreinander wieder hervorrufen. Eine andere Möglichkeit ist der Paartanz, weil die eine Person dann auf den Körper der anderen achten muss - wie er sich bewegt, wie man führt und folgt.

Die Therapeutin beschreibt Musik als emotionales Werkzeug, das helfen kann, die eigenen Gefühle zu erkennen. Sie sagt, wenn wir Lieder hören, denken wir oft: Das bin ich. Gleichzeitig wissen wir, dass viele andere genau dieses Lied auch hören. Das vermittelt Menschen die Sicherheit, in ihrer Situation nicht allein zu sein.