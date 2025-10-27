Ich verdiene Liebe und Respekt. Oder: Ich bin dankbar für alles, was ich habe.

Solche positiven Selbst-Affirmationen sollen Menschen helfen, sich glücklicher zu fühlen. Wie gut das funktioniert, ist in der Forschung noch umstritten. Ein Team der Unis Oxford und Hongkong hat jetzt 130 Studienergebnisse zu dem Thema ausgewertet. Im Fachmagazin American Psychologist schreiben sie, dass die Affirmationen tatsächlich tendenziell das Wohlbefinden steigerten, Selbstwert- und Zugehörigkeitsgefühl stärkten und Blockaden wie Ängste und negative Stimmungen abbauten.

Hintergrund ist, dass sich unser Gehirn ständig neu strukturieren kann. Wiederholt man einen Gedanken immer wieder, wird dafür eine entsprechende Nervenbahn ausgebaut. Positivität wird quasi erlernt. An der Selbst-Affirmationstheorie gibt es aber auch Kritik. Zum Beispiel, dass der Effekt nicht so stark ist, wie manche behaupten, oder dass unklar ist, wie lange er anhält.